Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține ca restricțiile in București se vor aplica cel mai probabil de vineri seara. Maine dimineața urmeaza sa aiba loc o ședința de urgența in care se vor decide oficial masurile, puse in practica exact de maine. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- „Cu privire la mall-uri vom lua masuri ca sa evitam aglomrația. Sunt masuri care au fost prevazute prin masuri succesive. In mijloacele de transport in comun vom lua masuri in primul rand sa fie informați calatorii, sa pastreze distanța, stabilirea fluxului...Restricțiile vor intra in vigoare maine…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, va anunța la ora 18:00 masurile care vor fi luate in București, dupa propunerile inainte de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Noile restricții sunt discutate incepand de marți, cand rata de infectare din București a depașit pragul de 6, care presupunea…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- "Sunt reprezentant al Guvernului și voi fi informat in cel mai scurt timp. Daca sunt necesare sa fie implementate imediat (masurile - n.r.), așa vom face. Nu trebuie sa așteptam pana maine", a mai spus Stoica.Cat privește situația din Sectorul 5, acolo unde edilul Cristian Popescu Piedone a luat propriile…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat miercuri ca restricțiile care ar urma sa intre in vigoare in Sectorul 5 ar putea fi nelegale. „Vom verifica legalitatea deciziei. Poate sa induca confuzie faptul ca urmeaza sa se ia decizii guvernamentale pe care le vom aplica unitar pe Bucuresti.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține ca in momentul de fața elevii din București ar trebui sa studieze doar in mediul online. El a recunoscut ca numarul de cazuri Covid-19 este tot mai mare in București, drept pentru care o sa inaspreasca masurile impotriva celor care incalca legea. Citește…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, marți, ca la acest moment sunt in discuție mai multe masuri de restricție pentru București. „Se discuta mai multe masuri! Nu pot sa va spun acum care masuri vor fi propuse”, a declarat, marți, prefectul Capitalei. Acesta este de parere ca…