- „Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare și consum in unitațile de tip restaurante și cafenele nu este permisa in București. Se face o excepție pentru unitațile de cazare, hotel, pensiune, unde este permisa servirea in interior numai pentru cei cazați.…

- Activitatea a doua clase de la liceul Coșbuc va fi suspendata timp de 14 zile, in condițiile in care patru elevi - trei dintr-o clasa și unul din alta clasa - au fost confimați pozitiv cu coronavirus. Prefectul de Cluj ii reproșeaza directorului liceului inchiderea școlii.„Se va lua masura…

- UPDATE! Prefectura Bacau a emis un comunicat de presa greșit, in care a inclus pe lista Bacau, Comanești, Moinești și Tg. Trotuș pe lista localitaților cu incidența mare de COVID. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a confirmat ca sunt doar 4... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a decis astazi introducerea unor restrictii in unitatile administrativ teritoriale unde incidenta cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 14 zile este mai mare decat 1,5/1000 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Activitatea salilor de fitness, culturism, gimnastica aerobica si alte astfel de sporturi din judetul Arges va fi suspendata pentru doua saptamani, incepand de marti dimineata, potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, transmite News.ro.Comitetul Judetean Pentru Situatii de…

- Prefectul județului Buzau i-a chemat sambata la raport pe șefii structurilor și instituțiilor cu rol de control și cu competențe in gestionarea crizei SARS-COV2, pentru a identifica soluții suplimentare pentru eficientizarea eforturilor instituționale intreprinse pentru limitarea raspandirii noului…

- Incepind cu 16 iulie, se reia activitatea bazinelor de inot. O hotarire in acest sens a fost luata de Comisia Naționala de Sanatate Publica. „Se reia activitatea salilor de sport, bazinelor, salilor de fitness. Se elimina acea restricție in privința bailor, vestiarelor”, a declarat premierul Ion Chicu.…