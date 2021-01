Noi RESTRICȚII în Alba Iulia: rata de infectare la 1.000 de locuitori este de 3,20. Ce se INTERZICE Activitatea cu publicul a restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor va fi interzisa, fiind permisa doar prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.De asemenea, din 18 ianuarie este interzisa organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale, precum si organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc) atat in spatii deschise, cat si inchise.Totodata, se interzice desfasurarea de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

