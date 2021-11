Stiri pe aceeasi tema

- Cehia va interzice incepand de luni accesul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19 la evenimentele si serviciile publice, a declarat miercuri premierul Andrej Babis, precizand ca testele negative nu vor mai fi recunoscute, relateaza Reuters. Restrictiile, care urmeaza sa fie aprobate de…

- Austria a anuntat ieri ca interzice accesul in cafenele, restaurante si frizerii persoanelor nevaccinate cu schema completa impotriva Covid-19, pe masura ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an iar guvernul se lupta sa-i convinga pe cei care refuza sa se vaccineze, potrivit…

- Primaria Constanta anunta noile restrictii cu privire la accesul constantenilor in institutiile publice. Astfel ca, persooanele ce vor sa aiba acces vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii impuse in contextul pandemic: persoanele care fac dovada vaccinarii cu certificatul verde impotriva virusului…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta o noua hotarare prin care stabileste o serie de exceptii privind accesul persoanelor nevaccinate in institutii publice sau centrele comerciale, transmite Agerpres. Astfel, prin Hotararea CNSU nr. 94/2021 se stabileste ca accesul in incintele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, luni, o noua hotarare prin care stabileste exceptii privind accesul persoanelor nevaccinate in institutii publice sau centrele comerciale. Accesul in malluri va fi permis pe baza certificatului verde. „In centrele comerciale, au existat și in…

- Restricțiile care urmeaza sa fie aplicate incepand de luni pentru o perioada de 30 de zile:Certificatul verde va fi obligatoriu pentru accesul in instituții, dar și la mall-uri, restaurante, hoteluri și pentru a ieși din casa dupa ora 22.00.Nunțile, botezurile, mesele festive vor fi interzise.Masca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: - interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*,…

- Restrictiile dure asupra persoanelor care ezita sa se vaccineze au intrat in vigoare vineri in Pakistan, fiindu-le interzis accesul la bordul zborurilor interne, in trenuri, mall-uri si restaurante, noteaza Agerpres. Autoritatile au ordonat companiilor aeriene sa nu permita accesul persoanelor nevaccinate…