Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP) a introdus, luni, in Republica Moldova un cod portocaliu pentru combate raspandirea virusului COVID-19, dupa ce in ultima perioada cifrele oficiale sunt in urcare, iar rata de vaccinare ramane inca mica. Autoritațile au decretat purtarea…

- Incepand de astazi, in toata tara intra in vigoare noi masuri de prevenire si control al infectiei COVID-19. Comisia Nationala Extraordinara pentru Sanatate Publica a impus purtarea mastilor in toate spatiile inchise si in transportul public.

- In ultimele saptamani, pe teritoriul Republicii Moldova se inregistreaza o creștere a numarului de cazuri Covid-19. Urmare a analizei evolutiei situatiei epidemiologice și datelor de acoperire vaccinala in plan național și internațional, Comisia nationala extraordinara de sanatate publica constata…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca in toamna numarul de cazuri ar putea crește…

- Ministerul Sanatații din Israel a anunțat, luni, ca din 15 iunie se va renunța la obligatia de a purta masca in locurile publice inchise. In Israel, cinci milioane de persoane din totalul celor 9,3 milioane de locuitori (55% din populatie) au fost vaccinate cu schema completa. „Obligatia de a purta…

- Israelul a ridicat marti, obligativitatea purtarii mastii in locuri publice inchise. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz. Israelul a relaxat la inceputul lunii iunie restrictiile sanitare…

- Masurile anti-covid vor fi inasprite la Sankt Petersburg, unul dintre cele 11 orase gazda ale turneului de fotbal Euro-2020, in incercarea de a opri o revenire a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, au anuntat, luni, autoritatile din cel de-al doilea oras ca marime din Rusia, informeaza…

- De astazi, portul maștii de protecție in spațiile publice deschise nu mai este obligatoriu. Cu un anunț in acest sens a venit primarul Capitalei, Ion Ceban, dupa ședința Comisiei municipale de Sanatate Publica. Știrea se actualizeaza.