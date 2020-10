Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca restaurantele, teatrele și salile de cinema se vor putea redeschide și funcționa in interior in doua incidențe: cu capacitate de 50% in zonele unde sunt pana la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu…

- Noi restrictii pentru limitarea raspandirii noului coronavirus Foto: Catalin Radu. Autoritatile anunta noi restrictii în localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 depaseste 1,5 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta solicita…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020, prin care limiteaza programul teraselor, barurilor și operatorilor de jocuri de noroc. Sunt vizate șapte județe și Capitala.

- Masca de protecție va fi obligatorie și in spațiile deschise, in anumite intervale orare, care vor fi stabilite de autoritațile județene, iar localurile cu terasa vor fi deschise doar pana la ora 23.00. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de marți seara Hotararea numarul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, Hotararea 37 prin care propune mai multe masuri cu scopul de a limita raspandirea coronavirusului in Romania. Printre masurile propuse se afla obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise, inchiderea teraselor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, ce urmeaza sa fie asumata/adoptata și de Guvernul Romaniei, se impune obligativitatea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII anunțate de CNSU: Masca in aer liber, activitați interzise noaptea și reguli de distanțare pe plaja Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii…

- Un studiu privat prezinta un scenariu negru pentru Romania: un milion de cazuri active de COVID-19 in luna septembrie. Conform unei prognoze realizate de compania Avantera, pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in cazul cel mai pesimist, Romania ar putea avea un milion de cazuri…