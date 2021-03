Circulația persoanelor in afara localitaților cu o rata mai mare de 3 cazuri de COVID la mia de locuitori ar pute fi interzisa. Propunerea a fost facuta in ședința CNSU care se desfașoara la aceasta ora. De asemenea, acolo unde rata este mai mare de 7 la mie, circulația in afara locuinței va fi restricționata incepand cu ora 20:00.