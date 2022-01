Stiri pe aceeasi tema

- Noi restrictii anticoronavirus afectand calatoriile au intrat in vigoare de luni in Italia, informeaza DPA. Clientii trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa coronavirus pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul…

- Aeroportul Internațional Maramureș vine cu o scurta informare pentru pasagerii care zboara inspre Italia. Aceasta este legata de tipul de masca pe care pasagerii trebuie sa o poarte. ”Pasagerii care calatoresc in Italia au obligația de a purta masca chirurgicala de tip FFP2. Calatorie placuta!”, transmite…

- Indiferent de naționalitate, orice schior care practica acest sport in Italia este obligat sa-și faca o asigurare de raspundere civila, care sa acopere acest sport, iar in plus trebuie sa cunoasca un set clar de reguli, altfel amenzile pot ajunge pana la o mie de euro, in funcție de abatere, informeaza…

- DEZASTRU pentru consumatori: Electrica majoreaza tarifele pentru clienții care nu și-au schimbat contractele, cu 50%. De cand intra noul preț in vigoare DEZASTRU pentru consumatori: Electrica majoreaza tarifele pentru clienții care nu și-au schimbat contractele, cu 50%. De cand intra noul preț in vigoare…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare pe 28 noiembrie 2021. Una dintre principalele modificari se refera la Italia, care intra in zona galbena. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea…

- Italia a decis miercuri noi masuri restrictive impotriva persoanelor care refuza in continuare vaccinarea impotriva COVID-19, limitandu-le drastic accesul la o serie de servicii si facand vaccinarea obligatorie pentru categorii mai largi de angajati publici, transmite Reuters . Potrivit noilor reguli,…

- Autoritațile italiene au stabilit, miercuri, 24 noiembrie, noi masuri care vizeaza persoanele nevaccinate impotriva coronavirusului. Accesul acestora in mai multe spații publice va fi limitat, iar obligativitatea vaccinarii va fi extinsa și la alte categorii de angajați din sectorul public, pe langa…

- Noi restricții dure impotriva raspandirii COVID-19 vor fi introduse in Italia. Autoritațile vor sa implementeze un ”super certificat verde”, care poate fi obținut doar de oamenii vaccinați sau trecuți prin boala.