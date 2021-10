Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22:00, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare de peste 6 la mie, doar in intervalul orar 5:00-24:00 și pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului, a hotarat sambata Guvernul. Vezi in articol toate masurile care ar urma sa intre in vigoare de astazi. Guvernul a adoptat sambata prin Hotarare noile reglementari și interdicții decise in data de…