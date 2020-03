Noi restricţii anunţate ieri de Primărie. Iată lista acestora! Noi masuri au fost impuse ieri la nivel local in lupta pentru combaterea noului tip de coronavirus (Covid-19). Primaria a dispus inchiderea bazarului si a Targului de Cherestea, a diminuat activitatea unor institutii din subordine, a inceput o campanie de identificare a persoanelor vulnerabile de peste 65 de ani, a preluat noi spatii pentru cazarea personalului medical si, nu in ultimul rand, pe timpul noptii va fi intensificata activitatea de dezinfectare a s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

