Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban iese, marti, de la ora 19.00, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria. Este prima aparitie publica a sefului Executivului, de la intrarea in izolare, pe 13 martie. Premierul este asteptat sa anunte extinderea interdictiei de circulatie pentru romani, in contextul crizei…

- Traian Basecu a comentat, in stilul caracteristic, noile masuri anunțate de președintele Klaus Iohannis. Acesta spune ca o sa-l sune pe Iohannis ca sa trimita Armata sa-i plateasca facturile și sa-i faca și cumparaturile, pentru ca el are 65 de ani și nu are voie sa iasa din casa.Ieșire spumoasa a fostului …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca recomandarile in cazul epidemiei de coronavirus devin obligatii. "Am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a fi in situatia sa ingradim, sa incetinim raspandirea infectiei. Astfel, se vor introduce ... The post Noi restricții din cauza…

- Principalele declaratii ale presedintelui Iohannis "Tocmai am incheiat o ședința de lucru, au participat premierul și alți miniștri. Am evaluat situația care devine din ce in ce mai complexa. (...) Am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a ingradi, incetini raspandirea infecției.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat la inceputul ședinței de Guvern, prima de la instituirea starii de urgența in Romania, ca a discutat cu prim-ministrul ungar Viktor Orban și ca nu vor mai exista restricții pe teritoriul Ungariei pentru transportul de marfuri, in timp ce cetațenii care vin din vestul…

- Guvernul se reuneste, miercuri, pentru prima data de la instituirea, prin decret prezidential, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.De altfel, este si prima sedinta a Cabinetului Orban dupa investitura de la sfarsitul saptamanii trecute.Premierul Ludovic Orban face declaratii miercuri in debutul…

- La o conferința de presa desfașurata marți seara la ora 21 la sediul MAI, romanii au fost anunțați ca pentru prevenirea imbolnavirii cu noul Coronavirus, s-a luat decizia suspendarii mai multor activitați. Se suspena astfel activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor alcoolice…

- Ziarul Unirea BOR va respecta noile restrictii anuntate de Arafat: ”Credinta in Dumnezeu este si antidotul ideal la virusul fricii” Biserica Ortodoxa va respecta noile restrictii impuse de autoritati, inclusiv limitarea adunarilor publice la 100 de persoane, afirma purtatorul de cuvant al Patriarhiei…