Noi restricţii adoptate vineri seară. Vezi ce amendă primești daca ești prins fără mască

Turiștii care se afla deja in Grecia sau sunt pe cale sa ajunga in aceasta țara, trebuie sa știe ca de astazi sunt obligatorii maștile in magazine, mai ales in supermarketuri. Iar amenda nu este deloc mica – 150 de euro. Purtarea mastii in supermarketuri devine obligatorie incepand de sambata, in Grecia, atat pentru pentru clienti, cat si pentru personal, decizia fiind luata vineri…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Turiștii care se afla deja in Grecia sau sunt pe cale sa ajunga in aceasta țara, trebuie sa știe ca incepand cu 18 iulie sunt obligatorii maștile in magazine, mai ales in supermarketuri. In caz contrar vei fi sanctionat cu o amenda de 150 de euro.

Turiștii care se afla deja in Grecia sau sunt pe cale sa ajunga in aceasta țara, trebuie sa știe ca de astazi sunt obligatorii maștile in magazine, mai ales in supermarketuri. Iar amenda nu este deloc mica - 150 de euro.

