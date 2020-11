Noi restricții: 25 de localități din Constanța și Ilfov, în carantină Șeful DSU a emis, sambata, ordinul de carantinare pentru alte 25 de localitați din județele Constanța și Ilfov. Lista completeaza restricțiile impuse cu 24 de ore inainte orașului Constanța, dar și altor patru localitați din Ilfov, care au inregistrat o rata deinfectare sub 9. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru […] The post Noi restricții: 25 de localitați din Constanța și Ilfov, in carantina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

