- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, respinge informațiile precum ca in scurt timp nou șef de Guvern va fi Dorin Recean. „Moldova e plina de zvonuri”, a spus aceasta la Cutia Neagra de la TV8.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a comentat, acum cateva clipe, demisia ministrei Mediului , Iuliana Cantaragiu. „I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei in acest an, in care a fost transformat modul in care e gestionat domeniul mediului in Republica Moldova”, a precizat șefa Cabinetului de miniștri,…

- Mediul online a fost umplut de reacții dupa ce miercuri, 7 septembrie, premierul Natalia Gavrilița i-a mai dat un ragaz ministrei Mediului, Iuliana Cantaragiu, la elaborarea website-ului lemne.md, pe care a mustrat-o pentru faptul ca inca nu este gata. Website-ul lemne.md a fost inceputul tuturor discuțiilor…

- Internetul a explodat, dupa ce astazi, prim-ministra Natalia Gavrilița i-a dat termen ministrei Mediului, Iuliana Cantaragiu, pentru elaborarea site-ului lemne.md, mustrand-o in fața colegilor, pentru faptul ca inca nu este gata. Internauții s-au amuzat pe seama denumirii site-ului pe care moldovenii…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, spune ca unii primari i-au comunicat despre anumite probleme cu distribuirea lemnului și cere o organizare mai buna. Aceasta a dat termen ministrei mediului, Iuliana Cantaragiu, pentru elaborarea site-ului lemne.md, dupa ce a mustrat-o in fața colegilor. „Unele primarii…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița nu confirma și nici nu infirma daca vor urma remanieri in Guvern, insa recunoaște ca sint anumite ministere care se mișca mai incet. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa susținuta impreuna cu ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. {{634728}}„Am…