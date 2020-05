Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a evaluat masurile cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 și a spus ca trebuie pus la punct un plan de relaxare a masurilor.”Vreau sa va mulțumesc pentru ca ați respectat masurile impuse de autoritați.Sunt foarte bucuros sa constat ca am reușit cu toții sa facem ce…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in contextul in care in aceasta perioada curba privind numarul de imbolnaviri din cauza SARS-Cov-2 este inca in crestere, autoritatile mentin masurile de prevenire a raspandirii virusului.

- Analiza precedenta a IATA, facuta cu doar trei saptamani in urma, pe 24 martie, anticipa o reducere a veniturilor de „doar" 252 de miliarde de dolari (-44- fata de 2019), intr-un scenariu cu restrictii severe de calatorie, care dureaza trei luni. Datele actualizate, care arata ca situatia este mai grava…

- De multa vreme nu am mai facut o … plimbare in oraș. De cand cu virusul asta de a speriat omenirea. Am ințeles ca și la noi in oraș a fost liniște maxima, dar, dupa cum am observant joi, 9 martie, ai noștri au cam inceput sa sfideze pandemia. A crescut traficul In primul rand, […] Articolul Bacauanilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri seara, ca principalul partener al autoritatilor este populatia, iar daca oamenii nu respecta masurile impuse se va ajunge la focare ce nu mai pot fi controlate, urmand a se impune noi restrictii. Secretarul de stat a refuzat sa faca o estimare a numarului…

- Italia continua sa duca greul pandemiei de coronavirus, cu un total de aproape 12500 de morți. Asta dupa in ultimele 24 de ore s-au inregistrat inca 837 de decese. Și in alte state europene crește numarul de cazuri și se inaspresc masurile preventive.

- In contextul epidemiologic de la nivelul județului Cluj, Administrația Penitenciarului Gherla a intreprins, incepand cu data de 24 februarie 2020, demersuri cu caracter de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus in randul persoanelor private de libertate și al personalului. Prin promovarea…

- Numarul oamenilor infectați cu coronavirus in intreaga lume se apropie de un nou prag: 120 de mii de persoane. Italia, țara cea mai grav afectata dupa China, intrata in carantina, anunța peste 10 mii de contaminari și mai bine de 630 de decese.