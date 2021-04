• Bolnavul in stare grava poate fi vizitat la spital de cleric si de un membru al familiei • Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate • Persoanele aflate in izolare sau in carantina nu vor participa la funeralii Ordinul ministrului Sanatatii referitor la protocolul specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus – un document mai mult decat așteptat – a fost publicat in Monitorul Oficial. Acesta prevede mai multe reguli si masuri care se iau atat in cazul pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava in spitale,cat și in…