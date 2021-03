Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca din data de 1 Aprilie, platforma vaccinare-covid.gov.ro va afița tipul de vaccin anti-COVID disponibil in fiecare centru de vaccinare. Totodata, va fi estimat și timpul de așteptare pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. „Incepand cu data de 1 aprilie, fiecare centru de vaccinare configurat in platforma […] The post Noi reguli privind vaccinarea. Fiecare centru va afișa tipul de vaccin disponibil și va fi vizibil pe platforma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .