Noi reguli: Perioada de izolare pentru pacienții cu Covid-19 a fost redusă Ministerul Sanatații a schimbat regulile și in ceea ce privește izolarea persoanelor confirmate cu COVID-19, fiind redusa perioada. Pacienții nevaccinați și cei care au avut COVID cu mai mult de trei luni in urma vor sta in izolare 7 zile, fața de 10 zile, cat era pana acum, iar cei vaccinați și cei care au avut boala cu mai mai puțin de trei luni in urma vor sta doar 5 zile, fața de 7 zile pana acum. Durata perioadei de izolare va fi, astfel, scurtata atat pentru persoanele vaccinate, cat și pentru cele nevaccinate care sunt confirmate cu COVID-19, conform unui ordin recent al ministrului Sanatații.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

