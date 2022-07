Noi reguli pentru trotinetele electrice care circulă în parcurile Craiovei In Craiova se va interzice circulatia trotinetelor electrice pe aleile din parcuri. Acestea vor circula doar pe pistelor amenajate și marcate in mod corespunzator. Acelasi lucru se va intampla si cu bicicletele. Primaria a lansat in urma cu o luna, in consultare publica, o modificare a Regulamentului privind parcurile, gradina botanica, locurile de joaca, locurile de odihna, gradinile de cartier și terenurile de sport aflate in administrarea RAADPFL Craiova. Modificarea viza circulatia bicicletelor si trotinetelor in parcurile si gradinile publice ale orasului si a venit la solicitarea consilierilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

