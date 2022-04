Noi reguli pentru staționarea mașinilor în zonele pietonale din Timișoara La propunerea Poliției Locale Timișoara, municipalitatea va completa hotararea consiliului local privind constatarea și sancționarea contravențiilor cu reglementari privind autovehiculele care au acces in zonele pietonale. In zonele pietonale au drept de acces doar șoferii care locuiesc sau cei care presteaza servicii publice in acea zona, cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primariei Timișoara. […] Articolul Noi reguli pentru staționarea mașinilor in zonele pietonale din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara propune consiliului local completarea hotararea consiliului local privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu reglementari privind autovehiculele care au acces in zonele pietonale. Pana acum, pentru staționarea și oprirea acestor autovehicule, nu au existat reguli unitare…

- Pentru amatorii de turism la malul Marii Negre, exista mai multe locuri unde-și pot petrece zilele de concendiu. Printre aceste locuri se numara și plajele salbatice de la Vadu și Corbu. Aici, in ultimii ani, din ce in ce mai mulți turiști și-au facut simțita prezența, dar, din pacate, și mizeria.…

- Prin intermediul unui grup pe Facebook, șoferii din Timișoara și-au manifestat nemulțumirea fața de decizia Primariei Timișoara de a monta alte patru calmatoare dure pe arterele principale de acces in oraș. Șoferii cer municipalitații sa caute alta soluție de a facilita siguranța in trafic.

- Se implinește un an de cand s-a dat oficial startul lucrarilor pe Calea Bogdaneștilor. Primavara anului 2022 prinde lucrarile pe șantier gata in proporție de 50%. In funcție de decizia Comisiei de Circulație de la nivelul municipiului, circulația in zona ar putea fi deviata.

- Amenda record pentru un șofer din Constanța. Un sofer, de 31 de ani, din judetul Constanta, a fost amendat cu 13.450 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, in urma mai multor incalcari ale legislatiei rutiere, depistate pe DN 25, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca, in ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale, organizata marți, 8 martie 2022, au fost analizate, avizate sau respinse urmatoarele propuneri: 1. Prin adresa 10319/22.02.2022 se solicita avizul comisiei de circulație pentru elaborarea…

- Noi imagini din satelit care arata dezastrul ramas dupa atacurile trupelor ruse in zonele de la nord de Kiev Imaginile au fost surprinse in 28 februarie de Maxar Technologies. De atunci, acoperirea densa a norilor a impiedicat majoritatea sateliților sa observe ceva la sol in toata țara, scrie CNN.…

- Silk District este un proiect imobiliar de amploare ce aduce in Iasi un concept integrat, de tip mixed-use, un model de dezvoltare urbana sustenabila, cu beneficii extinse asupra comunitatilor si oraselor. Dezvoltarile de tip mixed-use sunt intalnite din ce in ce mai des in ultimii ani, in intreaga…