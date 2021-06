Noi reguli pentru spitalele private și tratamentele medicale Guvernul a modificat, printr-o Hotarare adoptata sambata, conditiile de acordare a asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, introducand notiuni precum devizul estimativ pe care pacientii care se interneaza in spitalele private trebuie sa il primeasca cu cel mult cinci zile inainte de internare, dar si contributia personala pe care pacientii care merg la aceste spitale […] The post Noi reguli pentru spitalele private și tratamentele medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

