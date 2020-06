Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli pentru romanii care merg in Grecia vor intra in vigoare, dupa 1 iulie, urmand ca atat cei care vor intra in țara cu mașina personala, cat și cei care vor merge cu autocarul avionul sau pe mare, sa fie nevoiți sa completeze un formular de localizare.

- Guvernul a decis. Romanii pot face plaja si pe prosop sau cearsaf, nu doar pe sezlong. Turiștii care aleg aceasta varianta sunt obligați sa respecte aceleași reguli de distanțare sociala ca și cei care folosesc șezlonguri. Adica sa stea la o distanta de cel puțin doi metri. Seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Romania a incetat Starea de Urgența din data de 15 mai 2020, Bulgaria cu doua zile mai devreme. In contextul starii internaționale de sanatate, oficialii ai autoritaților de turism din regiune trateaza modul de traversare a granițelor vizand atat confortul turiștilor, dar mai ales sanatatea acestora.…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Turistii sunt obligati sa respecte mai multe reguli de distantare sociala. Aproape toate cele 515 plaje publice din Grecia au fost deschise sambata la ordinul guvernului elen. Amatorii de soare au de ce sa se bucure, pentru ca temperaturile in zona ajung la 38-39 de grade Celsius in acest weekend. Pe…

- Mii de oameni au luat cu asalat plajele Greciei dupa aproape doua luni de carantina impusa din cauza COVID-19. Peste 500 de plaje au fost deschise, insa turiștii sunt obligați sa respecte mai multe reguli de distanțare sociala. Amatorii de soare au de ce sa se bucure, pentru ca temperaturile in zona…

- Turistii romani care merg in vacanta in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un "pasaport de sanatate", a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol. Parjol a spus ca a avut discutii cu ministrii Turismului din Grecia si din Franta,…

- Romanii iși fac planuri de vacanta, impulsionati de anunțul autoritaților ca starea de urgența se va ridica dupa 15 mai. Pensiunile și hotelurile au deja oferte și sunt dornice sa iși primeasca oaspeții dupa aproape doua luni in care orice activitate a fost sistata.