Noi reguli pentru ridicarea autovehiculelor!

O initiativa legislativa ce va permite ridicarea mai rapida a mașinilor abandonate pe domeniul public de catre proprietarii lor a fost depusa la Parlament. Potrivit acestei inițiative, perioada in care masinile pot sta pe domeniul public se reduce de la un an la sase luni. In plus, definitia termenului „vehicule fara stapan” va fi modificata pentru a include si acele vehicule inmatriculate in strainatate, ce nu puteau fi ridicate, din simplul motiv ca nu au numere de inmatriculate romanesti.

Potrivit inițiativei senatorului Nicu Falcoi, un vehicul va fi considerat abandonat… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

