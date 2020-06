Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Comunitara (DASC) Lugoj a anunțat ca, pe perioada verii, se vor redeschide creșele pentru copiii inscriși in anul școlar 2019-2020. Redeschiderea creșelor se va face cu respectarea masurilor privind prevenirea raspandirii noului coronavirus – COVID 19.…

- La redeschiderea creșelor, gradinițelor și afterschool-urilor, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș transmite recomandari pentru parinți, impreuna cu doctorul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii din Timișoara. DSP Timiș transmite ca momentul redeschiderii gradinițelor se suprapune cu apariția…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș impreuna cu doctorul Mihai Gafencu, medic primar pediatru la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, transmit recomandari legate de redeschiderea creșelor, gradinițelor și afterschool-urilor in starea de alerta impusa de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

- Ziarul Unirea Liber la redeschiderea creșelor, gradinițelor și after school-urilor: Normele au fost publicate in Monitorul Oficial Setul de masuri privind redeschiderea creșelor, gradinițelor și a after school-urilor a fost publicat, luni, in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Educației și Cercetarii.…

- Dupa ce creșele, gradinițele și afterschoolurile au fost deschise de luni, 15 iunie, declarativ, fara norme de aplicare, au fost emise și masurile necesare. A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, astazi, 15 iunie, Ordinul comun dintre Ministerul Sanatații, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Parinții care doresc sa beneficieze de serviciile oferite de gradinițele/unitațile de invațamant preșcolar de stat, in perioada vacanței de vara, pot depune, de luni, 15 iunie, cereri la unitațile de invațamant pe care le-au frecventat copiii in acest an școlar, a anunțat Ministerul Educației. Masurile…

- Organizația Salvați Copiii avertizeaza asupra consecințelor dramatice pe care ingradirea accesului la educație il are pentru copiii vulnerabili și reitereaza solicitarea ca, in perioada verii, cu sprijinul comunitaților locale și al organizațiilor neguvernamentale, sa poata fi organizate cursuri școlare,…

- Ziarul Unirea Definitivat 2020: Orice inspectie poate fi echivalata cu o solicitare scrisa pana pe 5 iunie. Reguli OFICIALE Ministerul Educatiei a anuntat ca a facut o serie de actualizari ale metodologiei-cadru de organizare și desfașurare a examenului național de definitivare in invațamant. Redam…