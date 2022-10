Noi reguli pentru racordarea instalațiilor realizate de prosumatori la reţeaua de energie electrică, aprobate de ANRE Noi reguli pentru racordarea instalațiilor realizate de prosumatori la reteaua de energie electrica, aprobate de ANRE Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noi reguli prin care se deblocheaza punerea in functiune a instalatiilor realizate de prosumatori. Implicit, masurile ajuta la deblocarea valorificarii energiei produse din surse regenerabile in centrale electrice cu puteri de pana la 400 kW pe loc de consum si livrate in reteaua electric, potrivit sursei citate. Decizia […] Citește Noi reguli pentru racordarea instalațiilor realizate de prosumatori la reteaua de energie electrica, aprobate… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

