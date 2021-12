Noi reguli pentru profesori la echivalarea doctoratului cu gradul didactic I Ministerul Educatiei schimba si anul acesta regulile pentru echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I, prin includerea unor exceptii, cum ar fi sustinerea inspectiei speciale nu cu un an inainte de inscriere, ci in timpul anului scolar in curs. De asemenea, au fost transmise inspectoratelor scolare specificatii clare in ceea ce priveste conditiile pentru calcularea vechimii la catedra. Conform unui ordin de ministru de anul acesta, cadrele didactice care solicita echivalarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor nu mai beneficiaza de sporul de doctorat, in cuantum… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

