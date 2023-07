Stiri pe aceeasi tema

- De astazi: Consumatorii beneficiaza direct de inlocuirea produselor daca se constata o neconformitate in 30 de zile de la livrare Consumatorii vor putea beneficia direct de inlocuirea produselor in cazul in constata, in termen de cel mult 30 de zile de la livrare, ca acestea nu sunt conforme. O lege…

- Valoarea medie lunara a coșului de cumparaturi in Romania a crescut cu 10% – 15% in 2022, produsele alimentare și bunurile de larg consum fiind preponderente, potrivit unei analize Footprints AI, companie romaneasca ce opereaza una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume. Interesul…

- Partidul Social Democrat sprijina producatorii romani, iar parlamentarii social-democrați au inițiat deja un proiect de lege in acest sene. „Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul…

- Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul ca insemn distinctiv pe eticheta produselor ca pe un lucru firesc, o expresie practica și utila a manifestarii unui autentic patriotism economic.…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț: „PSD propune ca produsele realizate din materii prime romanești sa aiba tricolorul pe eticheta, ca insemn distinctiv” Comunicat de presa| Radu Tuhuț: „PSD propune ca produsele realizate din materii prime romanești sa aiba tricolorul pe eticheta, ca insemn distinctiv”…

- Masa de Paște inseamna un consum destul de mare de alimente, iar acest lucru poate fi, de cele mai multe ori, daunator pentru organism. Potrivit InfoCons , masa de Sarbatorile Pascale poate ajunge pana la 163 E-uri. De asemenea, 31,86 grame de sare și 208,6 grame de zahar. Infocons pune la dispoziție…