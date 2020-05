Noi reguli pentru persoanele care practică sporturi în echipă. Ce trebuie să facă Guvernul a stabilit regulile aplicabile practicarii sporturilor de echipa in aer liber. Acestea urmeaza sa intre in vigoare de la 1 iunie. Potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial, stafful tehnic și jucatorii de rezerva vor purta maști pe intreaga durata a partidei, jucatorii nu vor ieși in același timp la incalzire iar conferințele de presa de dupa meci nu vor mai avea loc, informeaza hotnews.ro. Principalele norme și indicații stabilite prin ordinul semnat de Ministrul tineretului și sportului și Ministrul Sanatații: Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice in vestiar fiind recomandat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

