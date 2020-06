Noi reguli pentru iubitorii de pescuit. Ce nu au voie să facă Aceștia trebuie sa pastreze o distanța de 10 metri intre ei, nu au voie sa socializeze, sa faca gratar sau sa consume bauturi alcoolice. De asemenea, la intrarea pe balta se va face triaj epidemiologic. Reguli noi pentru practicarea pescuitului recreativ: -asigurarea unui flux de deplasare care sa respecte distanțarea sociala; -masurarea temperaturii la intrarea pe balta; -asigurarea de maști de protecție și substanțe dezinfectante pentru maini și echipamentul de pescuit; -sunt interzise gratarele și consumul de bauturi alcoolice; -cel mult doua persoane pe același stand de pescuit cu o distanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

