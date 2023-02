Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere, potrivit noilor reguli impuse de ANRE. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an.

