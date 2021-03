Firmele de pompe funebre s-au obișnuit de ani buni sa-și expuna sicriele, coroanele si crucile in fața magazinelor.Ce vedeți acum in spatele meu ar putea sa dispara de pe trotuarele din Constanța. O propunere din Noul Regulament local de publicitate este ca pompele funebre sa nu-și mai expuna marfa in fața magazinelor."Avem nevoie de o decența in Constanța. Faptul ca iți expui sicriele pe drumul public nu e normalitatea de care are nevoie Constanța", a afirmat Catalin Iacob, consilier local."Cred ca e o idee buna, sa fie in interior, știe lumea unde sunt, ce gasesc și cam pe unde", a afirmat un…