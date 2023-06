Noi reguli pentru chiriași și proprietari de locuințe: Ce schimbări aduce legea din 10 iunie 2023 Noi reguli pentru chiriași și proprietari de locuințe: Ce schimbari aduce legea din 10 iunie 2023 Incepand cu data de 10 iunie 2023, intra in vigoare reguli noi care afecteaza chiriașii și proprietarii de locuințe. Aceste reguli sunt legate de adresa inscrisa in cartea de identitate, iar nerespectarea lor poate atrage amenzi. Iata ce prevede legea și ce consecințe au aceste schimbari. Potrivit noilor reglementari, proprietarii care gazduiesc persoane care nu […] Citește Noi reguli pentru chiriași și proprietari de locuințe: Ce schimbari aduce legea din 10 iunie 2023 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

