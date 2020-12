Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul pandemiei de COVID-19, conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei s-au modificat, astfel ca anumite categorii de persoane sunt exceptate de la obligativitatea testului negativ PCR pentru SARS-CoV-2 Potrivit unui comunicat al MAE transmis,…

- Toate persoanele cu varsta de peste 13 ani care calatoresc in Regatul Țarilor de Jos trebuie sa prezinte test COVID negativ, incepand din data de 29 decembrie, a transmis, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Fara test, pasagerii nu se pot imbarca in avion. MAE a transmis ca autoritațile olandeze…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca din data de 25 decembrie, toate persoanele care nu au resedinta in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona rosie, in care este inclusa si Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, intrarea in tara este permisa doar in baza unui test negativ de coronavirus. ”Incepand…

- Incepand din 20 noiembrie, pentru a calatori in Grecia vor trebui respectate noi reguli, conform anunțului Ministerului Afacerilor Externe. Toți cetațenii straini care vor sa calatoreasca in Grecia trebuie sa se supuna unui nou set de reguli. Noile reguli Toate persoanele care intra in Grecia prin punctul…

- Romanii care calatoresc in Spania sunt obligati de luni sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, care sa fie facut cu maxim 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol. La sosirea in Regatul Spaniei, autoritatile spaniole pot solicita calatorilor…

- Marea Britanie inasprește regimul de acces pentru cetatenii Uniunii Europene care au antecedente penale, a anunțat Ministerului de Interne britanic, noteaza BBC, citata de Mediafax.Astfel, persoanele din statele Uniunii Europene, condamnate la peste un an de inchisoare vor fi respinse. Anterior, oficialii…

- Marea Britanie înasprește regimul de acces pentru cetatenii Uniunii Europene care au antecedente penale, conform Ministerului de Interne britanic, potrivit BBC, preluat de Mediafax.Persoanele condamnate la peste un an de închisoare vor fi respinse. Anterior, oficialii trebuiau sa selecteze…