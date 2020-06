Noi reguli pentru ADMITEREA în instituțiile militare de învățământ Metodologia de admitere in institutiile militare de invatamant a fost modificata si adaptata in ceea ce priveste recrutarea si selectia candidatilor ce opteaza pentru cariera militara, din cauza masurilor cu caracter de urgenta luate in domeniul educatiei militare generata de pandemia COVID-19, informeaza MApN, citat de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

