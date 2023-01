Noi reguli pentru admitere la liceu în 2023.Vezi cum se face departajare pentru candidații cu medii de admitere egale la Evaluare Națională 2023 Noi reguli pentru admitere la liceu in 2023.Vezi cum se face departajare pentru candidații cu medii de admitere egale la Evaluare Naționala 2023 De anul acesta, media claselor V-VIII nu va mai fi luata in calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților de liceu se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea naționala.Noi reguli pentru admitere la liceu in 2023. Ministerul Educației a schimbat criteriile de departajare pentru candidații cu medii de admitere egale la Evaluare Naționala 2023. Astfel, in cazul in care doi candidați au medii de admitere la liceu legale,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Admitere la liceu in trei etape in anul școlar 2023/2024: Evaluare Naționala, examen la liceu și repartizare computerizata – propunerea Ministerului Educației. Varianta finala a noilor legi ale educației, inainte de a fi supusa votului in Parlament, nu a fost facuta, inca, publica de...

- Noi reguli de admitere la liceu. La ce materii vor da examen elevii in funcție de profilul ales. Cat va mai conta nota de la Evaluare Naționala – SURSE Ministrul Educației, Ligia Deca, vrea sa schimbe radical sistemul de evaluare a cunoștințelor elevilor de gimnaziu, dar și modul de admitere la liceu.…

- Elevii revin la scoala in conditii de epidemie de gripa. Ce reguli trebuie respectate de luni. Structura an scolar 2022-2023 Elevii revin la scoala dupa cea mai lunga vacanta de iarna din ultimele doua decenii, in conditii speciale. Ministerul Educației a transmis o serie de obligații catre inspectoratele…

- Școlile și gradinițele se redeschid, de luni, așa cum era planificat, iar Ministerul Educației a transmis mai multe recomandari, in contextul numarului mare de cazuri de gripa. Astfel, este recomandata purtarea maștii de catre elevi și cadrele didactice, iar la inceputul cursurilor profesorii sa faca…

- ADMITERE liceu 2023: cum se calculeaza media de admitere, dupa noile reguli. CALENDAR inscrieri și repartizare computerizata Admitere liceu 2023: pentru elevii de clasa a VIII-a care vor da admitere la liceu de anul viitor nu va mai conta media claselor de gimnaziu. Noile reguli au fost stabilite prin…

- Polițiștii au raportat multe infracțiuni in școlile din Romania de-a lungul timpului, iar din acest motiv vor fi impuse noi reguli in unitațile de invațant de Ministerul Educației. Ce schimbari se vor face. Cu ce obiecte nu vor mai avea voie elevii sa mearga la ore.

- Social A fost semnat ordinul de aprobare a listelor absolvenților cu medii de 10 la examenele naționale / Stimulente de 2.000 lei pentru media maxima la Evaluare Naționala și 5.000 lei, pentru 10 la Bacalaureat noiembrie 1, 2022 09:41 Ministerul Educației anunța ca a fost semnat Ordinul de aprobare…

- Bursa "Bani de liceu" va fi acordata in acest an scolar pentru 20.948 de elevi, a informat, joi, Ministerul Educatiei, intr-un mesaj publicat pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …