Noi reguli pentru acordarea concediilor medicale, de la 1 august. Câte zile poate să dea medicul de familie Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a introdus noi reglementari referitoare la modul de acordare a concediilor medicale, in vigoare de duminica, 1 august 2021. Potrivit unui comunicat al CNAS, citat de News , a fost introdus un nou mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical in cazul incapacitatii temporare de munca pentru boli obisnuite, care prevede evaluarea starii de sanatate si monitorizarea pacientilor de catre medicii curanti prin intocmirea unui plan de urmarire a evolutiei afectiunii. Cum se acorda concediile medicale de catre medicul de familie și medicii specialiști… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a introdus noi reglementari in modul de acordare a concediilor medicale, acestea urmand a intra in vigoare din data de 1 august 2021. ”Medicul de familie va acorda in prima etapa maxim 4 zile de concediu medical, cu incadrarea in limita maxima de 7 zile…

- Noi reglementari referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august, pentru fiecare episod de boala obisnuita acestea urmand sa se elibereze in cel putin doua etape, in vederea recuperarii capacitatii de munca a persoanei asigurate si reinsertiei…

- Un proiect de ordin publicat recent de Casa Naționala de Sanatate prevede schimbari in legislația privind concediile medicale. Astfel, persoanele aflate in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca (pentru boli obișnuite) vor fi monitorizate de medici, prin intermediul unui plan de urmarire…

- Niciun furnizor de servicii paraclinice „nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie in cadrul consultației de prevenție pentru asiguratul din lista proprie cu varsta de peste 40 de ani, pe motiv ca s-au epuizat fondurile”, afirma președintele Casei Naționale de Asigurari…

- Incepand cu luna iulie a acestui an, pacienții vor putea beneficia de consultații la distanța pentru afecțiuni cronice și pentru boli cu potențial endemoepidemic care necesita izolare, acordate de medicul de familie, precum și de medicul specialist. Informația a fost confirmata de catre Casa Naționala…

- Noul Contract-cadru din Sanatate intra in vigoare de la 1 iulie. Executivul a aprobat astazi Hotararea pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor…

- Conform unui comunicat transmis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, hotararea de guvern va intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie.Potrivit acesteia, spitalele private aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot percepe o contributie personala de la pacientii…

- Medicii de familie vor putea administra vaccin anti-COVID pacienților lor. Campania va incepe din 4 mai 2021. CE tip de ser se va folosi: Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID a declarat ca din 4 mai și medicii de familie iși vor putea vaccina pacienții. „Medicii de familie vor incepe sa vaccineze…