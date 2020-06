Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana transmite, dupa anunțul Guvernului privind redeschiderea bisericilor, noi indrumari privind participarea credinciosilor la slujbele facute in interiorul si in exteriorul lacasurilor de cult.

- Accesul in salile de fitness se va face numai pe baza de programare si dupa triajul observational si termometrizare, conform Ordinului emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial. Citeste si: E OFICIAL! Mall-urile se redeschid de la 15…

- Accesul pe plajele concesionate se va face cu rezervare, telefonica sau online, numarul de persoane fiind limitat, avand in vedere ca sezlongurile trebuie asezate cu pastrarea distantei de doi metri intre ele, conform normelor publicate in Monitorul Oficial. Sezlongurile si alte echipamente de pe…

- Patriarhia Romana a transmis printr-un comunicat de presa mai multe indrumari bisericești catre unitațile de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) din țara, privind accesul credincioșilor ortodocși in lacașurile de cult, in cimitire, și participarea acestora la sfintele slujbe. Toate aceste ...

- Institutul National de Sanatate Publica a stabilit regulile de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in spațiile special destinate. Este vorba despre frizerii, saloane de coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica.Accesul la aceste servicii se realizeaza cu programare prealabila,…

- Premierul rus Mihail Misustin a prelungit miercuri interdictia de intrare a cetatenilor straini in Rusia, masura ce va ramane in vigoare pana cand se va imbunatati situatia epidemiologica provocata de pandemia cu noul coronavirus, transmite agentia EFE.''Pana pe 30 aprilie sunt in vigoare…