Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a modificat regulile programului Rabla Local, printr-un ordin aparut zilele trecute, chiar daca programul nu a fost lansat inca. Astfel, una dintre noile reguli ale programului Rabla Local stabilește ca cei care vor primi 3.000 de lei pentru casarea unei mașini vechi nu vor putea…

- Un numar de 4.700 de vehicule ar putea beneficia de stimulentul pentru casare in Timișoara, in 2023. Primaria Timișoara se pregatește pentru demararea inscrierii in Programul Rabla Local. Ghidul de finanțare pentru programul de casare a autovehiculelor uzate a fost publicat de Ministerul Mediului, stabilind…

- Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat recent modificarea lansarii Programului privind protecția speciilor de fauna salbatica, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemanatoare permise de lege, in vederea diminuarii conflictelor…

- Incep inscrierile pentru programul Rabla Local, in cadrul caruia statul va oferi o suma decenta de bani pentru ”rablele” mai vechi de 15 ani. Conform unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), primariile pot depune cereri pentru finanțare din 21 aprilie. Incep inscrierile pentru programul…

- Guvernul a anunțat demararea unei selecții de antreprenori romani in Programul european Global Gateway, subliniind nevoia „de voci romanești romanești care sa reprezinte interesele mediului de afaceri la nivel european și mondial”.

- CEC Bank continua finantarea antreprenorilor romani prin programele guvernamentale IMM Invest Plus si in anul 2023, acordand credite antreprenorilor locali cu dobanzi si comisioane subventionate, a anuntat miercuri banca."Continuam sa fim alaturi de antreprenori si in anul 2023, oferindu-le acestora…

- Anul 2023 a venit cu taxe și impozite mai mari. Modificarile fiscale sunt importante și privesc categorii extinse romani, indiferent daca vorbim despre antreprenori, salariați sau liber profesioniști.

- 11 romani, impreuna cu alte persoane de nationalitate spaniola, marocana si suedeza, au fost acuzati ca furau masini de lux din Spania, unde modificau seriile de sasiu si apoi le vindeau in alte tari europene.