Noi reguli la intrarea în România. Schimbări privind certificatul verde COVID şi formularul PLF Noi reguli la intrarea in Romania. Schimbari privind certificatul verde COVID si formularul PLF Guvernul a facut o serie de modificari ordonantei privind formularul de localizare a pasagerilor (PLF). Astfel, persoanele pot completa acest document cu 72 de ore inainte de a intra in Romania, fata de 24 de ore, cum era pana acum. „In legatura cu formularul de localizare a pasagerilor. Aici am adus cateva modificari ordonantei de urgenta initiale. Exista un termen de 24 de ore necesar completarii acestui formular inainte de intrarea in tara. Acest termen a fost crescut la 72 de ore. Practic, oricine… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

