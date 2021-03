Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania au anunțat sambata, 20 martie, 6.096 noi cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 37.532 de teste. De ieri pana azi 112 oameni infectați au murit, iar 1.324 pacienți sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate…

- Autoritațile din Marea Britanie au organizat astazi un zbor charter pentru transportul a 34 de cetațeni romani. Acestia au fost expulzați din aceasta țara, conform legislației proprii, in materia imigrarii, potrivit stiripesurse.ro „Pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București, persoanelor respective…

- 2.668 de noi cazuri COVID-19 Foto: Arhiva. 2.668 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în conditiile în care s-au efectuat peste 31.000 de teste Real Time PCR si rapide în ultimele 24 de ore. Cele mai multe noi îmbolnaviri…

- Autoritațile nu au avut opțiunea de a nu relaxa restricțiile din București, spune prefectul Capitalei, care precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu, dupa ce ministrul Sanatații a pus recent la indoiala acuratețea cifrelor oficiale. Traian…

- Nu are rost sa vorbim despre trenuri de mare viteza mai repede de 2030, pâna atunci trebuie sa facem ca vitezele de circulație sa fie decente și sa reparam nu doar magistralele mari, ci și liniile secundare, a spus ministrul Transporturilor, Catalin Drula, într-un interviu video pentru HotNews.ro.…

- CHIȘINAU 20 ian - Sputnik. Ambasada Republicii Moldova in Israel anunța ca in țara respectiva a fost prelungit termenul de carantina generala. Astfel, aceasta va fi valabila pana in data de 31 ianuarie 2021. © Sputnik / Mihai CarausAtenție: Noi reguli de zbor in Irlanda - Din ce data intra…

- Autoritațile intenționeaza sa prelungeasca unele masuri de susținere a angajatorilor și angajaților și în 2021. Astfel, un proiect de OUG prevede, printre altele, continuarea aplicarii celebrului 41,5%. În acest caz trebuie precizat ca se ia în calcul tot câștigul salarial mediu…

- Autoritațile intenționeaza sa prelungeasca unele masuri de susținere a angajatorilor și angajaților și in 2021. Astfel, un proiect de OUG prevede, printre altele, continuarea aplicarii celebrului 41,5%. In acest caz trebuie precizat ca se ia in calcul tot caștigul salarial mediu brut prevazut de Legea…