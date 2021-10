Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura București a anunțat ca in Capitala nu vor fi instituite noi reguli de protecție anti-Covid 19. Potrivit prefectului Alexandra Georgiana Vacaru, workshop-urile vor putea fi organizate cu mai multe persoane, iar salile de jocuri de noroc vor avea voie sa inchida la miezul nopții. De asemenea,…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a locuitorilor Capitalei. Cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București indica faptul ca rata de incidența cumulata calculata la 14 zile a ajuns, joi, 7 octombrie,…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, doar 10 judete nu se afla in scenariul rosu. Capitala se apropie de pragul de 10 la mie.

- Incidența imbolnavirilor de COVID a ajuns in București la 4,95 la mie. Aproape jumatate dintre cele peste 5.600 de cazuri noi anunțate luni sunt in București. Și in Ilfov, in localitațile din jurul Capitalei, situația se agraveaza de la o zi la alta.

- Prefectura pregatește scenariul roșu pentru București, in condițiile in care rata de incidența Covid este, miercuri, 3,3 la mie. Aceasta rata de incidența a fost anunțata in dimineața zilei de miercuri, 22 septembrie. Cu o zi inainte, marți, rata de incidența in București a fost 2,91 la mie. Miercuri…

- Prefectul interimar al Capitalei, Antonela Ghita, a anuntat zonele din Bucuresti in care mastile de protectie redevin obligatorii: in perimetrul scolilor. Masca de protectie va fi obligatorie pe o distanța de 50 de metri in jurul școlilor, iar in privinta orele de sport, elevii trebuie sa stie ca vor…

- Rata de incidența in București este, vineri, de 2,05 la mie. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența urmeaza sa se intruneasca pentru a decide noi restricții pentru locuitorii din Capitala. Rata de incidența raportata in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Comitetul Municipal pentru…

- Incepand de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țarilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale, documente ce conțin un cod QR și care pot fi eliberate…