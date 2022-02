Proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 referitoare la evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, care transpune documente europene ce vizeaza evaluarea efectelor daunatoare ale zgomotului produs de traficul aerian, feroviar si rutier, a fost aprobat, miercuri, de Guvern. „Proiectul de lege are drept scop transpunerea in legislatia nationala a prevederilor anexei Directivei […] The post Noi reguli europene privind zgomotul, introduse in legea romaneasca. Ce autoritați trebuie sa faca harți de zgomot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…