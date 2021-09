Stiri pe aceeasi tema

- In contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. De la aceasta data, cetatenii romani nerezidenti…

- Peste 5,5 milioane de cetateni europeni au cerut un statut de rezident în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pâna pe 30 iunie, data la care a expirat termenul pentru depunerea acestor cereri dupa terminarea libertatii de circulatie cu UE în urma Brexitului, arata ultimele…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…