Noi reguli de la 1 august: Se relaxează restricțiile. Care sunt principalele schimbări Noi masuri de relaxare intra in vigoare de astazi, 1 august. Principalele modificari vizeaza evenimentele cultural-artistice si de divertisment, dar și evenimentele mai mici cum sunt petrecerile private, nunțile și botezurile. De astazi exista posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie. De asemenea, este permisa si organizarea evenimentelor sportive cu spectatori, pana la capacitatea de 75% a spatiului, cu conditia ca participantii sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

