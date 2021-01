Noi reguli de intrare în Franța începând de duminică: solicitarea autorităților franceze Incepand de duminica, Franța va impune calatorilor care vin din alte țari europene sa prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore inainte de plecare. Decizia a fost anunțata de președintele Emmanuel Macron la finalul reuniunii șefilor de stat sau de guvern din UE in format de videoconferința. „Introducerea obligației de prezentare a unui test PCR realizat cu 72 de ore inaintea plecarii pentru toți calatorii europeni (cu excepția celor considerați esențiali). Lucratorii transfrontalieri și transportul terestru vor fi exceptați de la aceasta obligație”, a precizat palatul Elysee la finalul reuniunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

