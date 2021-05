Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, vineri, ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri urmand sa se aplice pana la 30 iunie.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind in vigoare din data de 14 mai ora 6,00 pana la data de 24 mai ora 6,00. Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile…

- Autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Grecia, in contextul pandemiei de COVID-19, astfel ca pana in 24 mai ora 06.00, vehiculele, altele decat cele pentur transportul de marfa, pot folosi punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca Cipru a inclus Romania in categoria roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii vor putea intra in Cipru cu certificat care sa ateste vaccinare sau cu test PCR negativ, facut cu 72 de ore inainte de calatorie, iar la sosire trebuie sa faca al doilea…

- Autoritațile elene au revizuit condițiile de intrare in Grecia, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare luni și se aplica pana la data de 26 aprilie. Condițiile sunt: test PCR ne...

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile din Republica Moldova au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul acestui stat, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, potrivit informațiilor comunicate public de catre autoritațile din Republica Moldova, incepand cu data de 5 martie…

