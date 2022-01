Noi reguli de circulație! Șoferii care vor putea fi amendați începând cu luna ianuarie Apar noi modificari la codul rutier. Decizia urmeaza sa fie luata de Guvern, spune Lucian Bode. Potrivit acestuia, Ministerul de Interne va monta și 600 de camere radar fixe pe cele mai aglomerate drumuri din țara, iar cei surprinși ca incalca regulile din trafic vor fi amendați corespunzator. “Pana la finalul lunii ianuarie ne propunem sa adoptam OUG, avem de altfel și reglementarea in abilitarea guvernului de a emite ordonanța pe aceasta componenta. Unde vor fi amplasate camerele Conducerea agresiva, cu tot ce inseamna regimul de sancțiuni, vom veni cu un proiect in acest an. Il avem deja bugetat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

