Guvernul a adoptat luni o hotarare prin care este reglementata circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Prin hotararea adoptata de Executiv se reglementeaza in concret normele de conduita pentru conducatorii de trotinete electrice, similar conducatorilor de biciclete, precum și a condițiilor tehnice pentru trotinetele electrice, similar celor prevazute pentru biciclete. Conform MAI, principalele reguli de […] The post Noi reguli de circulație pentru conducatorii de trotinete electrice first appeared on Ziarul National .