- Intra in vigoare noile masuri adoptate de guvern #CoVID-19 Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Începând de astazi intra în vigoare noile masuri adoptate de guvern, care prevad - între altele - obligativitatea purtarii, inclusiv în…

- Autoritatile au stabilit vineri noi reguli de carantina ca urmare a unui contact direct cu un caz confirmat COVID sau la sosirea in Romania. Persoanele vaccinate care sunt contacti directi ai unor pacienti COVID vor sta in carantina 5 zile, iar cele nevaccinate 10 zile. Aceeasi perioada de carantina…

- Persoanele vaccinate care sunt contact direct al unui caz COVID-19 confirmat vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).

- Autoritațile centrale au hotarat in urma cu puțin timp sa reduca perioada de carantina și izolare in care trebuie sa stea cei infectați cu Covid, contacții lor, precum și cei care vin din strainatate. Incepand de maine se reduce perioada de carantina și izolare. Sunt vizate persoanele infectate cu Covid,…

- Noile reguli pentru romanii care se intorc in țara intra in vigoare vineri. Persoanele nevaccinate vor intra in carantina. Durata acesteia se va reduce doar prin prezentarea unui test PCR negativ, facut inainte de revenirea in țara. Testul va fi obligatoriu pentru cei care vin din țari din afara Uniunii…

- Noile masuri care se vor aplica persoanelor care vin in Romania incepand cu 10 decembrie a.c. au fost stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Regulile de carantina pentru cetațenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite in funcție de ...

- Italia a inasprit miercuri restrictiile impuse persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva Covid-19, limitandu-le accesul la o serie de servicii si facand vaccinarea obligatorie pentru categorii mai largi de lucratori in sectorul public. Potrivit masurilor care vor intra in vigoare pe 6 decembrie,…