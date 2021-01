Zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi reluate, conform hotararii Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Cetațenii din Regatul Unit au obligația sa stea 10 zile in carantina atunci cand revin in Romania. Carantina poate fi evitata daca la punctul de frontiera este prezentat un test negativ pentru Covid-19 efectuat cu 48 de ore inainte de calatorie. Zborurile cu Regatul Unit se reiau de luni, 4 ianuarie 2021, de la ora 19.00. Masura se aplica in toate aeroporturile din Romania. Zborurile cu Regatul Unit au fost suspendate pe 20 decembrie 2020…